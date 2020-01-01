Morning Routine (ROUTINE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Morning Routine (ROUTINE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Morning Routine (ROUTINE) teave Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/34HDZNbUkTyTrgYKy2ox43yp2f8PJ5hoM7xsrfNApump Ostke ROUTINE kohe!

Morning Routine (ROUTINE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Morning Routine (ROUTINE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.04K $ 153.04K $ 153.04K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 153.04K $ 153.04K $ 153.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01776415 $ 0.01776415 $ 0.01776415 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015306 $ 0.00015306 $ 0.00015306 Lisateave Morning Routine (ROUTINE) hinna kohta

Morning Routine (ROUTINE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Morning Routine (ROUTINE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROUTINE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROUTINE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROUTINE tokeni tokenoomikat, avastage ROUTINE tokeni reaalajas hinda!

ROUTINE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROUTINE võiks suunduda? Meie ROUTINE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROUTINE tokeni hinna ennustust kohe!

