The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

MOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOP (MOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOP (MOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MOP (MOP) tokenoomika

MOP (MOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOP (MOP) kohta Kui palju on MOP (MOP) tänapäeval väärt? Reaalajas MOP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MOP turukapitalisatsioon? MOP turukapitalisatsioon on $ 65.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOP ringlev varu? MOP ringlev varu on 990.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOP (ATH) hind? MOP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MOP madalaim (ATL) hind? MOP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOP kauplemismaht on -- USD . Kas MOP sel aastal kõrgemale ka suundub? MOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOP hinna ennustust

