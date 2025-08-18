Rohkem infot MOP

1 MOP/USD reaalajas hind:

--
----
-4.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
MOP (MOP) reaalajas hinnagraafik
MOP (MOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.10%

-4.04%

-1.98%

-1.98%

MOP (MOP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MOP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOP muutunud +2.10% viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel -1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOP (MOP) – turuteave

$ 65.08K
$ 65.08K$ 65.08K

--
----

$ 65.08K
$ 65.08K$ 65.08K

990.22M
990.22M 990.22M

990,221,649.8868582
990,221,649.8868582 990,221,649.8868582

MOP praegune turukapitalisatsioon on $ 65.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOP ringlev varu on 990.22M, mille koguvaru on 990221649.8868582. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 65.08K.

MOP (MOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MOP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MOP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MOP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MOP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.04%
30 päeva$ 0+43.53%
60 päeva$ 0+111.84%
90 päeva$ 0--

Mis on MOP (MOP)

The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MOP (MOP) allikas

Ametlik veebisait

MOP hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOP (MOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOP (MOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOP hinna ennustust kohe!

MOP kohalike valuutade suhtes

MOP (MOP) tokenoomika

MOP (MOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOP (MOP) kohta

Kui palju on MOP (MOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOP/USD hind?
Praegune hind MOP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOP turukapitalisatsioon?
MOP turukapitalisatsioon on $ 65.08K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOP ringlev varu?
MOP ringlev varu on 990.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOP (ATH) hind?
MOP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MOP madalaim (ATL) hind?
MOP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOP kauplemismaht on -- USD.
Kas MOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.