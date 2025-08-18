Mis on MOONY (MOONY)

MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management #Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting. #Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies. $MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together! Phase 1 Community Building + Phase 2 Technical Infrastructure Development + Phase 3 MOONY Community Fund + Phase 4 Ecosystem Expansion + Phase 5 Advanced Features for Hodlers + Phase 6 Project Expansion

Kui palju on MOONY (MOONY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOONY (MOONY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOONY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MOONY (MOONY) tokenoomika

MOONY (MOONY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOONY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOONY (MOONY) kohta Kui palju on MOONY (MOONY) tänapäeval väärt? Reaalajas MOONY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOONY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOONY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MOONY turukapitalisatsioon? MOONY turukapitalisatsioon on $ 69.23K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOONY ringlev varu? MOONY ringlev varu on 999.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOONY (ATH) hind? MOONY saavutab ATH hinna summas 0.00151023 USD . Mis oli kõigi aegade MOONY madalaim (ATL) hind? MOONY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MOONY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOONY kauplemismaht on -- USD . Kas MOONY sel aastal kõrgemale ka suundub? MOONY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOONY hinna ennustust

