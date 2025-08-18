Rohkem infot CPAI

Moontax hind (CPAI)

1 CPAI/USD reaalajas hind:

$0.00346836
$0.00346836$0.00346836
0.00%1D
USD
Moontax (CPAI) reaalajas hinnagraafik
Moontax (CPAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.234991
$ 0.234991$ 0.234991

$ 0.00229713
$ 0.00229713$ 0.00229713

--

--

-1.40%

-1.40%

Moontax (CPAI) reaalajas hind on $0.00346836. Viimase 24 tunni jooksul CPAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.234991 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00229713.

Lüliajalise tootluse osas on CPAI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.40% viimase 7 päeva jooksul.

Moontax (CPAI) – turuteave

--
----

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Moontax praegune turukapitalisatsioon on $ 346.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CPAI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 346.84K.

Moontax (CPAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Moontax ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Moontax ja USD hinnamuutus $ +0.0000173178.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Moontax ja USD hinnamuutus $ +0.0007533482.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Moontax ja USD hinnamuutus $ -0.001801743184646833.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000173178+0.50%
60 päeva$ +0.0007533482+21.72%
90 päeva$ -0.001801743184646833-34.18%

Mis on Moontax (CPAI)

The first AI tax platform with expert validation $CPAI is your key to unlock a complete crypto tax accounting network. The first AI based crypto accounting tool, supported by human reconciliation and legal services for when you need something extra. Welcome to the comprehensive guide for the $CPAI Token, a unique utility token specifically designed to enhance the service offerings of the Moontax platform. This document will provide an in-depth understanding of how $CPAI tokens work, their value, and how they can be utilized for a variety of services. $CPAI tokens are distributed via subscription packages, recon and legal services, or can be purchased directly through our website. By redeeming these tokens, users can receive a credit per token towards their Moontax services, effectively lowering their service costs. The token burn mechanism ensures that once tokens are redeemed, they are permanently removed from circulation, maintaining the stability and utility value of the $CPAI token. With a focus on customer loyalty and regulatory compliance, the $CPAI token enhances the overall user experience by simplifying service access and offering incentives for long-term engagement. The future tiered rewards system and continuous monitoring of token performance ensure that the $CPAI token remains a valuable asset within the Moontax ecosystem. In a world where everyone invests in meme tokens with the hopes of getting rich, why not invest in getting something done for the future, like your taxes?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Moontax (CPAI) allikas

Ametlik veebisait

Moontax hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moontax (CPAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moontax (CPAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moontax nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moontax hinna ennustust kohe!

CPAI kohalike valuutade suhtes

Moontax (CPAI) tokenoomika

Moontax (CPAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moontax (CPAI) kohta

Kui palju on Moontax (CPAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPAI hind USD on 0.00346836 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPAI/USD hind?
Praegune hind CPAI/USD on $ 0.00346836. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moontax turukapitalisatsioon?
CPAI turukapitalisatsioon on $ 346.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPAI ringlev varu?
CPAI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPAI (ATH) hind?
CPAI saavutab ATH hinna summas 0.234991 USD.
Mis oli kõigi aegade CPAI madalaim (ATL) hind?
CPAI nägi ATL hinda summas 0.00229713 USD.
Milline on CPAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPAI kauplemismaht on -- USD.
Kas CPAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.