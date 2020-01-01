MoonsDust (MOOND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MoonsDust (MOOND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MoonsDust (MOOND) teave Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Ametlik veebisait: https://www.moonsdust.com/ Ostke MOOND kohe!

MoonsDust (MOOND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MoonsDust (MOOND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.71K Koguvaru: $ 3.30M Ringlev varu: $ 1.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.568842 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00109452 Praegune hind: $ 0.00238785

MoonsDust (MOOND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MoonsDust (MOOND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOOND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOOND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOOND tokeni tokenoomikat, avastage MOOND tokeni reaalajas hinda!

MOOND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOOND võiks suunduda? Meie MOOND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOOND tokeni hinna ennustust kohe!

