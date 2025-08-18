Mis on MoonsDust (MOOND)

Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders.

Üksuse MoonsDust (MOOND) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoonsDust (MOOND) kohta Kui palju on MoonsDust (MOOND) tänapäeval väärt? Reaalajas MOOND hind USD on 0.00251514 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOOND/USD hind? $ 0.00251514 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOOND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MoonsDust turukapitalisatsioon? MOOND turukapitalisatsioon on $ 4.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOOND ringlev varu? MOOND ringlev varu on 1.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOOND (ATH) hind? MOOND saavutab ATH hinna summas 0.568842 USD . Mis oli kõigi aegade MOOND madalaim (ATL) hind? MOOND nägi ATL hinda summas 0.00109452 USD . Milline on MOOND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOOND kauplemismaht on -- USD . Kas MOOND sel aastal kõrgemale ka suundub? MOOND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOOND hinna ennustust

