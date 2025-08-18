Rohkem infot MPUP

MoonPup logo

MoonPup hind (MPUP)

Loendis mitteolevad

1 MPUP/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
MoonPup (MPUP) reaalajas hinnagraafik
MoonPup (MPUP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00476901
$ 0.00476901$ 0.00476901

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-6.73%

+25.21%

+25.21%

MoonPup (MPUP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MPUP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MPUPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00476901 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MPUP muutunud -0.62% viimase tunni jooksul, -6.73% 24 tunni vältel +25.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MoonPup (MPUP) – turuteave

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

--
----

$ 55.69K
$ 55.69K$ 55.69K

999.78M
999.78M 999.78M

999,781,649.25977
999,781,649.25977 999,781,649.25977

MoonPup praegune turukapitalisatsioon on $ 55.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MPUP ringlev varu on 999.78M, mille koguvaru on 999781649.25977. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 55.69K.

MoonPup (MPUP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MoonPup ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MoonPup ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MoonPup ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MoonPup ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.73%
30 päeva$ 0-2.06%
60 päeva$ 0-30.61%
90 päeva$ 0--

Mis on MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

Üksuse MoonPup (MPUP) allikas

Ametlik veebisait

MoonPup hinna ennustus (USD)

Kui palju on MoonPup (MPUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MoonPup (MPUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MoonPup nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MoonPup hinna ennustust kohe!

MPUP kohalike valuutade suhtes

MoonPup (MPUP) tokenoomika

MoonPup (MPUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoonPup (MPUP) kohta

Kui palju on MoonPup (MPUP) tänapäeval väärt?
Reaalajas MPUP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MPUP/USD hind?
Praegune hind MPUP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MoonPup turukapitalisatsioon?
MPUP turukapitalisatsioon on $ 55.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MPUP ringlev varu?
MPUP ringlev varu on 999.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPUP (ATH) hind?
MPUP saavutab ATH hinna summas 0.00476901 USD.
Mis oli kõigi aegade MPUP madalaim (ATL) hind?
MPUP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MPUP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MPUP kauplemismaht on -- USD.
Kas MPUP sel aastal kõrgemale ka suundub?
MPUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MPUP hinna ennustust.
