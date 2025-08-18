Mis on MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MoonPup (MPUP) allikas Ametlik veebisait

MoonPup hinna ennustus (USD)

Kui palju on MoonPup (MPUP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MoonPup (MPUP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MoonPup nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MoonPup hinna ennustust kohe!

MPUP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MoonPup (MPUP) tokenoomika

MoonPup (MPUP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPUP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoonPup (MPUP) kohta Kui palju on MoonPup (MPUP) tänapäeval väärt? Reaalajas MPUP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MPUP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MPUP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MoonPup turukapitalisatsioon? MPUP turukapitalisatsioon on $ 55.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MPUP ringlev varu? MPUP ringlev varu on 999.78M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPUP (ATH) hind? MPUP saavutab ATH hinna summas 0.00476901 USD . Mis oli kõigi aegade MPUP madalaim (ATL) hind? MPUP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MPUP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MPUP kauplemismaht on -- USD . Kas MPUP sel aastal kõrgemale ka suundub? MPUP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MPUP hinna ennustust

MoonPup (MPUP) Olulised valdkonna uudised