MoonPrime Games hind (LUNAR)

1 LUNAR/USD reaalajas hind:

$0.00062873
$0.00062873
-1.40%1D
MoonPrime Games (LUNAR) reaalajas hinnagraafik
MoonPrime Games (LUNAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00062852
$ 0.00062852
24 h madal
$ 0.00064757
$ 0.00064757
24 h kõrge

$ 0.00062852
$ 0.00062852

$ 0.00064757
$ 0.00064757

$ 0.00965546
$ 0.00965546

$ 0.00060909
$ 0.00060909

+0.03%

-1.40%

-7.02%

-7.02%

MoonPrime Games (LUNAR) reaalajas hind on $0.00062873. Viimase 24 tunni jooksul LUNAR kaubeldud madalaim $ 0.00062852 ja kõrgeim $ 0.00064757 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00965546 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00060909.

Lüliajalise tootluse osas on LUNAR muutunud +0.03% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -7.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MoonPrime Games (LUNAR) – turuteave

$ 565.95K
$ 565.95K

--
--

$ 565.95K
$ 565.95K

900.15M
900.15M

900,148,775.2708619
900,148,775.2708619

MoonPrime Games praegune turukapitalisatsioon on $ 565.95K -- 24 tunnise kauplemismahuga. LUNAR ringlev varu on 900.15M, mille koguvaru on 900148775.2708619. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 565.95K.

MoonPrime Games (LUNAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MoonPrime Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MoonPrime Games ja USD hinnamuutus $ -0.0000735520.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MoonPrime Games ja USD hinnamuutus $ -0.0001832409.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MoonPrime Games ja USD hinnamuutus $ -0.0006442979686054271.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.40%
30 päeva$ -0.0000735520-11.69%
60 päeva$ -0.0001832409-29.14%
90 päeva$ -0.0006442979686054271-50.61%

Mis on MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MoonPrime Games (LUNAR) allikas

Ametlik veebisait

MoonPrime Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on MoonPrime Games (LUNAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MoonPrime Games (LUNAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MoonPrime Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MoonPrime Games hinna ennustust kohe!

LUNAR kohalike valuutade suhtes

MoonPrime Games (LUNAR) tokenoomika

MoonPrime Games (LUNAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoonPrime Games (LUNAR) kohta

Kui palju on MoonPrime Games (LUNAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUNAR hind USD on 0.00062873 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUNAR/USD hind?
Praegune hind LUNAR/USD on $ 0.00062873. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MoonPrime Games turukapitalisatsioon?
LUNAR turukapitalisatsioon on $ 565.95K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUNAR ringlev varu?
LUNAR ringlev varu on 900.15M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNAR (ATH) hind?
LUNAR saavutab ATH hinna summas 0.00965546 USD.
Mis oli kõigi aegade LUNAR madalaim (ATL) hind?
LUNAR nägi ATL hinda summas 0.00060909 USD.
Milline on LUNAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUNAR kauplemismaht on -- USD.
Kas LUNAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUNAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNAR hinna ennustust.
