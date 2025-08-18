Mis on MoonPrime Games (LUNAR)

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

Üksuse MoonPrime Games (LUNAR) allikas Ametlik veebisait

MoonPrime Games (LUNAR) tokenoomika

MoonPrime Games (LUNAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoonPrime Games (LUNAR) kohta Kui palju on MoonPrime Games (LUNAR) tänapäeval väärt? Reaalajas LUNAR hind USD on 0.00062873 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LUNAR/USD hind? $ 0.00062873 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LUNAR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MoonPrime Games turukapitalisatsioon? LUNAR turukapitalisatsioon on $ 565.95K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LUNAR ringlev varu? LUNAR ringlev varu on 900.15M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNAR (ATH) hind? LUNAR saavutab ATH hinna summas 0.00965546 USD . Mis oli kõigi aegade LUNAR madalaim (ATL) hind? LUNAR nägi ATL hinda summas 0.00060909 USD . Milline on LUNAR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LUNAR kauplemismaht on -- USD . Kas LUNAR sel aastal kõrgemale ka suundub? LUNAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNAR hinna ennustust

