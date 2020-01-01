Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moonland Metaverse Token (MTK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moonland Metaverse Token (MTK) teave Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland. Ametlik veebisait: https://www.moonlandmeta.com Ostke MTK kohe!

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moonland Metaverse Token (MTK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.24K $ 4.24K $ 4.24K Koguvaru: $ 634.57M $ 634.57M $ 634.57M Ringlev varu: $ 58.33M $ 58.33M $ 58.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.10K $ 46.10K $ 46.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00227936 $ 0.00227936 $ 0.00227936 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Moonland Metaverse Token (MTK) hinna kohta

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTK tokeni tokenoomikat, avastage MTK tokeni reaalajas hinda!

