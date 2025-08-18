Rohkem infot MTK

Moonland Metaverse Token (MTK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MTK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00227936 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MTK muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.58% 24 tunni vältel +6.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moonland Metaverse Token praegune turukapitalisatsioon on $ 4.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTK ringlev varu on 58.33M, mille koguvaru on 634567890.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.10K.

Mis on Moonland Metaverse Token (MTK)

Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonland Metaverse Token (MTK) kohta

Kui palju on Moonland Metaverse Token (MTK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTK/USD hind?
Praegune hind MTK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moonland Metaverse Token turukapitalisatsioon?
MTK turukapitalisatsioon on $ 4.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTK ringlev varu?
MTK ringlev varu on 58.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTK (ATH) hind?
MTK saavutab ATH hinna summas 0.00227936 USD.
Mis oli kõigi aegade MTK madalaim (ATL) hind?
MTK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MTK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTK kauplemismaht on -- USD.
Kas MTK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.