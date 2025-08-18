Mis on Moonland Metaverse Token (MTK)

Moonland is a web3 game which combines the quality, fun and engagement of web2 games with the power of blockchain. MTK will allow players to participate in a decentralized economy inside the galactic marketplace, this will greatly enhance gamers experience by allowing them to trade their in-game items with other participants in the game. The goal for the MTK token is to allow anyone to buy, sell, items, weapons, skins, land, spaceships, spare parts, energy, pets, etc. Moonland itself is built on unreal engine 5, which means we aimed for quality above all, the music, sound design has been completely built from scratch and customized for each experience inside of Moonland.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Moonland Metaverse Token (MTK) allikas Ametlik veebisait

Moonland Metaverse Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moonland Metaverse Token (MTK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonland Metaverse Token (MTK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonland Metaverse Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moonland Metaverse Token hinna ennustust kohe!

MTK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika

Moonland Metaverse Token (MTK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonland Metaverse Token (MTK) kohta Kui palju on Moonland Metaverse Token (MTK) tänapäeval väärt? Reaalajas MTK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MTK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MTK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moonland Metaverse Token turukapitalisatsioon? MTK turukapitalisatsioon on $ 4.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MTK ringlev varu? MTK ringlev varu on 58.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTK (ATH) hind? MTK saavutab ATH hinna summas 0.00227936 USD . Mis oli kõigi aegade MTK madalaim (ATL) hind? MTK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MTK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTK kauplemismaht on -- USD . Kas MTK sel aastal kõrgemale ka suundub? MTK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTK hinna ennustust

Moonland Metaverse Token (MTK) Olulised valdkonna uudised