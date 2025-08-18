Mis on Moongate Fun (MGTAI)

Moongate is a decentralized platform built on the Binance Smart Chain (BSC) that enables users to launch tokens and integrate AI-powered agents with ease. Through the Moongate Framework, users can create and deploy custom tokens with various tokenomic models, including staking, deflationary mechanics, and transaction fees. Additionally, Moongate allows for seamless integration of AI agents, such as 𝕏 bots, Telegram bots, and Discord bots, which can automate tasks, facilitate user engagement, and enhance blockchain interactions. The platform is designed to be accessible for both developers and non-technical users, providing a streamlined and efficient way to deploy blockchain-based solutions. Moongate also implements a revenue-sharing model, where fees generated from token launches and AI agent integrations are distributed to MGTAI token holders, buyback & burn mechanisms, and project development. With scalability and security in mind, Moongate aims to expand its ecosystem by incorporating additional blockchain support, governance tools, and decentralized finance (DeFi) integrations.

Üksuse Moongate Fun (MGTAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

MGTAI kohalike valuutade suhtes

Moongate Fun (MGTAI) tokenoomika

Moongate Fun (MGTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MGTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moongate Fun (MGTAI) kohta Kui palju on Moongate Fun (MGTAI) tänapäeval väärt? Reaalajas MGTAI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MGTAI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MGTAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moongate Fun turukapitalisatsioon? MGTAI turukapitalisatsioon on $ 8.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MGTAI ringlev varu? MGTAI ringlev varu on 4.80B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MGTAI (ATH) hind? MGTAI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MGTAI madalaim (ATL) hind? MGTAI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MGTAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MGTAI kauplemismaht on -- USD . Kas MGTAI sel aastal kõrgemale ka suundub? MGTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MGTAI hinna ennustust

