Moon Tropica (CAH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moon Tropica (CAH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Moon Tropica (CAH) teave Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Ametlik veebisait: http://moontropica.com Ostke CAH kohe!

Moon Tropica (CAH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moon Tropica (CAH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.81M Koguvaru: $ 3.50M Ringlev varu: $ 2.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 53.6 Kõigi aegade madalaim: $ 0.136106 Praegune hind: $ 1.36

Moon Tropica (CAH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moon Tropica (CAH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAH tokeni tokenoomikat, avastage CAH tokeni reaalajas hinda!

CAH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAH võiks suunduda? Meie CAH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAH tokeni hinna ennustust kohe!

