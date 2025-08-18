Mis on Moon Tropica (CAH)

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Üksuse Moon Tropica (CAH) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Moon Tropica (CAH) tänapäeval väärt? Reaalajas CAH hind USD on 1.45 USD. Milline on praegune CAH/USD hind? $ 1.45. Milline on Moon Tropica turukapitalisatsioon? CAH turukapitalisatsioon on $ 4.07M USD. Milline on CAH ringlev varu? CAH ringlev varu on 2.81M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAH (ATH) hind? CAH saavutab ATH hinna summas 53.6 USD. Mis oli kõigi aegade CAH madalaim (ATL) hind? CAH nägi ATL hinda summas 0.136106 USD. Milline on CAH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CAH kauplemismaht on -- USD.

