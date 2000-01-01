Moon Roll Coin (MRC) tokenoomika
Moon Roll Coin (MRC) teave
MRC is online tokenized gaming platform. Combining cryptocurrency, NFTs, staking, live gaming, roulette and much much more all under one platform.
MRC platform currently hosts over 2000 live games.
Stake MRC to enter into our lottery.
MRC token is a deflationary currency enabled for the Moon Roll Coin gaming platform. This added feature allows users to perform staking actions along with in house purchases/spends.
MRC is KYC / AML compliant and operates to the highest standard.
Moon Roll Coin (MRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Moon Roll Coin (MRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Moon Roll Coin (MRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Moon Roll Coin (MRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MRC tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MRC tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MRC tokeni tokenoomikat, avastage MRC tokeni reaalajas hinda!
MRC – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu MRC võiks suunduda? Meie MRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.