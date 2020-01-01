Moon Maker Protocol (MMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moon Maker Protocol (MMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moon Maker Protocol (MMP) teave It is a platform that combines the idea of a centralized launchpad (like BSC Launchpad) with the advantage of DeFi under the concept that everyone can promote their own ideas and tokens on MMP. Ametlik veebisait: https://moonmakerprotocol.com/ Ostke MMP kohe!

Moon Maker Protocol (MMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moon Maker Protocol (MMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 503.39K $ 503.39K $ 503.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.61896 $ 0.61896 $ 0.61896 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00251693 $ 0.00251693 $ 0.00251693 Lisateave Moon Maker Protocol (MMP) hinna kohta

Moon Maker Protocol (MMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moon Maker Protocol (MMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMP tokeni tokenoomikat, avastage MMP tokeni reaalajas hinda!

MMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMP võiks suunduda? Meie MMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMP tokeni hinna ennustust kohe!

