Mis on Moola Market (MOO)

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

Moola Market hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moola Market (MOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moola Market (MOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moola Market nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Moola Market (MOO) tokenoomika

Moola Market (MOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moola Market (MOO) kohta Kui palju on Moola Market (MOO) tänapäeval väärt? Reaalajas MOO hind USD on 0.00299107 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOO/USD hind? $ 0.00299107 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moola Market turukapitalisatsioon? MOO turukapitalisatsioon on $ 220.64K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOO ringlev varu? MOO ringlev varu on 73.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOO (ATH) hind? MOO saavutab ATH hinna summas 3.05 USD . Mis oli kõigi aegade MOO madalaim (ATL) hind? MOO nägi ATL hinda summas 0.00179946 USD . Milline on MOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOO kauplemismaht on -- USD . Kas MOO sel aastal kõrgemale ka suundub? MOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOO hinna ennustust

