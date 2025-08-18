Mis on MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOOD AI (MOOD) kohta Kui palju on MOOD AI (MOOD) tänapäeval väärt? Reaalajas MOOD hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOOD/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOOD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MOOD AI turukapitalisatsioon? MOOD turukapitalisatsioon on $ 25.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOOD ringlev varu? MOOD ringlev varu on 84.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOOD (ATH) hind? MOOD saavutab ATH hinna summas 0.00545894 USD . Mis oli kõigi aegade MOOD madalaim (ATL) hind? MOOD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MOOD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOOD kauplemismaht on -- USD . Kas MOOD sel aastal kõrgemale ka suundub? MOOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOOD hinna ennustust

