Rohkem infot MOOD

MOOD Hinnainfo

MOOD Valge raamat

MOOD Ametlik veebisait

MOOD Tokenoomika

MOOD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MOOD AI logo

MOOD AI hind (MOOD)

Loendis mitteolevad

1 MOOD/USD reaalajas hind:

$0.00030449
$0.00030449$0.00030449
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MOOD AI (MOOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:21:42 (UTC+8)

MOOD AI (MOOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545894
$ 0.00545894$ 0.00545894

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+7.32%

+7.32%

MOOD AI (MOOD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MOOD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00545894 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +7.32% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MOOD AI (MOOD) – turuteave

$ 25.85K
$ 25.85K$ 25.85K

--
----

$ 30.45K
$ 30.45K$ 30.45K

84.90M
84.90M 84.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

MOOD AI praegune turukapitalisatsioon on $ 25.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOOD ringlev varu on 84.90M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.45K.

MOOD AI (MOOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MOOD AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MOOD AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MOOD AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MOOD AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-79.80%
60 päeva$ 0-88.49%
90 päeva$ 0--

Mis on MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MOOD AI (MOOD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MOOD AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOOD AI (MOOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOOD AI (MOOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOOD AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOOD AI hinna ennustust kohe!

MOOD kohalike valuutade suhtes

MOOD AI (MOOD) tokenoomika

MOOD AI (MOOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOOD AI (MOOD) kohta

Kui palju on MOOD AI (MOOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOOD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOOD/USD hind?
Praegune hind MOOD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MOOD AI turukapitalisatsioon?
MOOD turukapitalisatsioon on $ 25.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOOD ringlev varu?
MOOD ringlev varu on 84.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOOD (ATH) hind?
MOOD saavutab ATH hinna summas 0.00545894 USD.
Mis oli kõigi aegade MOOD madalaim (ATL) hind?
MOOD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOOD kauplemismaht on -- USD.
Kas MOOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOOD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:21:42 (UTC+8)

MOOD AI (MOOD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.