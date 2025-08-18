Mis on MOO MOO (MOOMOO)

Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MOO MOO (MOOMOO) allikas Ametlik veebisait

MOO MOO hinna ennustus (USD)

Kui palju on MOO MOO (MOOMOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MOO MOO (MOOMOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MOO MOO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MOO MOO hinna ennustust kohe!

MOOMOO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MOO MOO (MOOMOO) tokenoomika

MOO MOO (MOOMOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOOMOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MOO MOO (MOOMOO) kohta Kui palju on MOO MOO (MOOMOO) tänapäeval väärt? Reaalajas MOOMOO hind USD on 0.0000070 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOOMOO/USD hind? $ 0.0000070 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOOMOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MOO MOO turukapitalisatsioon? MOOMOO turukapitalisatsioon on $ 3.77K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOOMOO ringlev varu? MOOMOO ringlev varu on 539.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOOMOO (ATH) hind? MOOMOO saavutab ATH hinna summas 0.064336 USD . Mis oli kõigi aegade MOOMOO madalaim (ATL) hind? MOOMOO nägi ATL hinda summas 0.00000361 USD . Milline on MOOMOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOOMOO kauplemismaht on -- USD . Kas MOOMOO sel aastal kõrgemale ka suundub? MOOMOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOOMOO hinna ennustust

MOO MOO (MOOMOO) Olulised valdkonna uudised