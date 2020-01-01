Monsta Infinite (MONI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monsta Infinite (MONI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monsta Infinite (MONI) teave Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Ametlik veebisait: https://monstainfinite.com/ Ostke MONI kohe!

Monsta Infinite (MONI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monsta Infinite (MONI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 79.22K $ 79.22K $ 79.22K Koguvaru: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Ringlev varu: $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 580.08K $ 580.08K $ 580.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00177851 $ 0.00177851 $ 0.00177851 Praegune hind: $ 0.00211085 $ 0.00211085 $ 0.00211085 Lisateave Monsta Infinite (MONI) hinna kohta

Monsta Infinite (MONI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monsta Infinite (MONI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONI tokeni tokenoomikat, avastage MONI tokeni reaalajas hinda!

MONI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONI võiks suunduda? Meie MONI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONI tokeni hinna ennustust kohe!

