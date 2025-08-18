Rohkem infot MONI

Monsta Infinite hind (MONI)

1 MONI/USD reaalajas hind:

$0.00201972
$0.00201972$0.00201972
-5.70%1D
Monsta Infinite (MONI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:42:35 (UTC+8)

Monsta Infinite (MONI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00201899
24 h madal
$ 0.00221263
24 h kõrge

$ 0.00201899
$ 0.00221263
$ 4.87
$ 0.00177851
-0.02%

-5.75%

-14.70%

-14.70%

Monsta Infinite (MONI) reaalajas hind on $0.00201972. Viimase 24 tunni jooksul MONI kaubeldud madalaim $ 0.00201899 ja kõrgeim $ 0.00221263 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.87 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00177851.

Lüliajalise tootluse osas on MONI muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -5.75% 24 tunni vältel -14.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monsta Infinite (MONI) – turuteave

$ 74.48K
--
$ 545.38K
36.87M
270,000,000.0
Monsta Infinite praegune turukapitalisatsioon on $ 74.48K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONI ringlev varu on 36.87M, mille koguvaru on 270000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 545.38K.

Monsta Infinite (MONI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monsta Infinite ja USD hinnamuutus $ -0.000123375274104416.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monsta Infinite ja USD hinnamuutus $ -0.0001841037.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monsta Infinite ja USD hinnamuutus $ -0.0002247077.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monsta Infinite ja USD hinnamuutus $ -0.000508554758161579.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000123375274104416-5.75%
30 päeva$ -0.0001841037-9.11%
60 päeva$ -0.0002247077-11.12%
90 päeva$ -0.000508554758161579-20.11%

Mis on Monsta Infinite (MONI)

Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Monsta Infinite (MONI) allikas

Monsta Infinite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monsta Infinite (MONI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monsta Infinite (MONI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monsta Infinite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monsta Infinite hinna ennustust kohe!

MONI kohalike valuutade suhtes

Monsta Infinite (MONI) tokenoomika

Monsta Infinite (MONI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monsta Infinite (MONI) kohta

Kui palju on Monsta Infinite (MONI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONI hind USD on 0.00201972 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONI/USD hind?
Praegune hind MONI/USD on $ 0.00201972. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monsta Infinite turukapitalisatsioon?
MONI turukapitalisatsioon on $ 74.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONI ringlev varu?
MONI ringlev varu on 36.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONI (ATH) hind?
MONI saavutab ATH hinna summas 4.87 USD.
Mis oli kõigi aegade MONI madalaim (ATL) hind?
MONI nägi ATL hinda summas 0.00177851 USD.
Milline on MONI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONI kauplemismaht on -- USD.
Kas MONI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:42:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.