Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Monsta Infinite hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monsta Infinite (MONI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monsta Infinite (MONI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monsta Infinite nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MONI kohalike valuutade suhtes

Monsta Infinite (MONI) tokenoomika

Monsta Infinite (MONI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monsta Infinite (MONI) kohta Kui palju on Monsta Infinite (MONI) tänapäeval väärt? Reaalajas MONI hind USD on 0.00201972 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONI/USD hind? $ 0.00201972 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Monsta Infinite turukapitalisatsioon? MONI turukapitalisatsioon on $ 74.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONI ringlev varu? MONI ringlev varu on 36.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONI (ATH) hind? MONI saavutab ATH hinna summas 4.87 USD . Mis oli kõigi aegade MONI madalaim (ATL) hind? MONI nägi ATL hinda summas 0.00177851 USD . Milline on MONI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONI kauplemismaht on -- USD . Kas MONI sel aastal kõrgemale ka suundub? MONI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONI hinna ennustust

