Mononoke Inu (MONONOKE-INU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mononoke Inu (MONONOKE-INU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mononoke Inu (MONONOKE-INU) teave Mononoke-Inu is the newest addition of anime tokens on the Ethereum Blockchain. Launched as a stealth launch with a upcoming 2d game integrated on the Ethereum Blockchain in the near future. Run by the dev team and community alike! Ametlik veebisait: https://www.mononoke-i.nu/ Ostke MONONOKE-INU kohe!

Mononoke Inu (MONONOKE-INU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mononoke Inu (MONONOKE-INU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T $ 1,000,000.00T Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 719.57K $ 719.57K $ 719.57K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mononoke Inu (MONONOKE-INU) hinna kohta

Mononoke Inu (MONONOKE-INU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mononoke Inu (MONONOKE-INU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONONOKE-INU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONONOKE-INU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONONOKE-INU tokeni tokenoomikat, avastage MONONOKE-INU tokeni reaalajas hinda!

MONONOKE-INU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONONOKE-INU võiks suunduda? Meie MONONOKE-INU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONONOKE-INU tokeni hinna ennustust kohe!

