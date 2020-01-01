Monnos (MNS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monnos (MNS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monnos (MNS) teave Synchronize with crypto trader's strategies and earn. You don't need to have time or be an expert to make gains in the cryptocurrency market, at Monnos you synchronize your funds with traders strategies that fit perfectly for you. Ametlik veebisait: https://monnos.com/

Monnos (MNS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monnos (MNS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.94B $ 2.94B $ 2.94B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.94K $ 3.94K $ 3.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01155803 $ 0.01155803 $ 0.01155803 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Monnos (MNS) hinna kohta

Monnos (MNS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monnos (MNS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNS tokeni tokenoomikat, avastage MNS tokeni reaalajas hinda!

MNS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNS võiks suunduda? Meie MNS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

