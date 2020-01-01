Monkeys (MONKEYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monkeys (MONKEYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monkeys (MONKEYS) teave We begin with Meme and Community project What makes your project unique? 1/ We are 14 days alive trading on Dextool 2/ We are fully community driven and Decentrallized No dev wallets

No marketing wallets

No initial wallets

Liquidity is locked for 100 YEARS

Admins and Community work as volunteers (Like me)

Legend story that we initially are #MONKEYS and then A gourp of admin (NOT all admin) want to relaunch with a contract that with 6% tax for trading We admins completely not agree with these TAX FARMING, our core is that We are community so we will build from community Then They just draw some members on us then gather in 1 wallet and dump 34 ETH out of chart so We litterraly go to ZERO However, The legend is being made, we still building from ashes, that you can see we are at 1.5 Million marketcap now and just brokle the 3 millnion marketcap yesterday History of your project.: We are the first one that took #Monkeys list from Elon musk to making project So The first developer created contracted and add liquidity himself then locked 100 years, we drive that into 5 million marketcap then that the story happen we back to zero Dev sold his tokens, so we now fully decentrallized Unlike old meme trend like #Doges we are #monkeys, We have a truly legend story that being told What’s next for your project? 1/ Building more uinity for #monkeys holders (far future) 2/ The biggest meme community for now! What can your token be used for? We will find the way to do that Ametlik veebisait: https://monkeyselon.net Ostke MONKEYS kohe!

Monkeys (MONKEYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monkeys (MONKEYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00B Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 162.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Monkeys (MONKEYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monkeys (MONKEYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEYS tokeni tokenoomikat, avastage MONKEYS tokeni reaalajas hinda!

MONKEYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKEYS võiks suunduda? Meie MONKEYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKEYS tokeni hinna ennustust kohe!

