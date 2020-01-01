Monkeys Token (MONKEYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monkeys Token (MONKEYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monkeys Token (MONKEYS) teave The Monkeys Token is a decentralized community passionately supporting Elon Musk's Twitter List and all things primate-related within the meme king's repertoire. As the one and only Monkeys Tribe recognized across all social media and crypto trading platforms, we're leaving our mark on billboards worldwide. Our community-driven Monkey Business strategies will make us an unstoppable force that will inevitably take us to Mars. Come monkey around on socials with us as we interact with the man, the myth, the legend, Elon Musk! Ametlik veebisait: https://www.monkeystoken.io/ Ostke MONKEYS kohe!

Monkeys Token (MONKEYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monkeys Token (MONKEYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 205.65K $ 205.65K $ 205.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Monkeys Token (MONKEYS) hinna kohta

Monkeys Token (MONKEYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monkeys Token (MONKEYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEYS tokeni tokenoomikat, avastage MONKEYS tokeni reaalajas hinda!

MONKEYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKEYS võiks suunduda? Meie MONKEYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKEYS tokeni hinna ennustust kohe!

