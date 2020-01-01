MonkeyAI (MONKEYAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MonkeyAI (MONKEYAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MonkeyAI (MONKEYAI) teave MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Ametlik veebisait: https://monkeyterminal.ai/ Ostke MONKEYAI kohe!

MonkeyAI (MONKEYAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MonkeyAI (MONKEYAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.41K $ 13.41K $ 13.41K Koguvaru: $ 958.19M $ 958.19M $ 958.19M Ringlev varu: $ 958.19M $ 958.19M $ 958.19M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.41K $ 13.41K $ 13.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MonkeyAI (MONKEYAI) hinna kohta

MonkeyAI (MONKEYAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MonkeyAI (MONKEYAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEYAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEYAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEYAI tokeni tokenoomikat, avastage MONKEYAI tokeni reaalajas hinda!

MONKEYAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKEYAI võiks suunduda? Meie MONKEYAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKEYAI tokeni hinna ennustust kohe!

