Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monkey Taken By Police (JORGIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monkey Taken By Police (JORGIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 56.91K $ 56.91K $ 56.91K Koguvaru: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M Ringlev varu: $ 999.13M $ 999.13M $ 999.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.91K $ 56.91K $ 56.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03484844 $ 0.03484844 $ 0.03484844 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Monkey Taken By Police (JORGIE) hinna kohta

Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monkey Taken By Police (JORGIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JORGIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JORGIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JORGIE tokeni tokenoomikat, avastage JORGIE tokeni reaalajas hinda!

JORGIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JORGIE võiks suunduda? Meie JORGIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JORGIE tokeni hinna ennustust kohe!

