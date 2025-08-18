Rohkem infot MSI

monkey sol inu logo

monkey sol inu hind (MSI)

Loendis mitteolevad

1 MSI/USD reaalajas hind:

--
----
-5.10%1D
USD
monkey sol inu (MSI) reaalajas hinnagraafik
monkey sol inu (MSI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00642838
$ 0.00642838$ 0.00642838

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-5.12%

-17.70%

-17.70%

monkey sol inu (MSI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MSI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00642838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MSI muutunud +0.40% viimase tunni jooksul, -5.12% 24 tunni vältel -17.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

monkey sol inu (MSI) – turuteave

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

--
----

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

999.85M
999.85M 999.85M

999,849,576.859229
999,849,576.859229 999,849,576.859229

monkey sol inu praegune turukapitalisatsioon on $ 11.36K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSI ringlev varu on 999.85M, mille koguvaru on 999849576.859229. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.36K.

monkey sol inu (MSI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse monkey sol inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse monkey sol inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse monkey sol inu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse monkey sol inu ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.12%
30 päeva$ 0-27.54%
60 päeva$ 0-16.96%
90 päeva$ 0--

Mis on monkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!

monkey sol inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on monkey sol inu (MSI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie monkey sol inu (MSI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida monkey sol inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake monkey sol inu hinna ennustust kohe!

MSI kohalike valuutade suhtes

monkey sol inu (MSI) tokenoomika

monkey sol inu (MSI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse monkey sol inu (MSI) kohta

Kui palju on monkey sol inu (MSI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSI/USD hind?
Praegune hind MSI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on monkey sol inu turukapitalisatsioon?
MSI turukapitalisatsioon on $ 11.36K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSI ringlev varu?
MSI ringlev varu on 999.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSI (ATH) hind?
MSI saavutab ATH hinna summas 0.00642838 USD.
Mis oli kõigi aegade MSI madalaim (ATL) hind?
MSI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MSI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSI kauplemismaht on -- USD.
Kas MSI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.