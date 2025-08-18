Mis on monkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!

Kui palju on monkey sol inu (MSI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie monkey sol inu (MSI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida monkey sol inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

monkey sol inu (MSI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse monkey sol inu (MSI) kohta Kui palju on monkey sol inu (MSI) tänapäeval väärt? Reaalajas MSI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MSI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MSI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on monkey sol inu turukapitalisatsioon? MSI turukapitalisatsioon on $ 11.36K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MSI ringlev varu? MSI ringlev varu on 999.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSI (ATH) hind? MSI saavutab ATH hinna summas 0.00642838 USD . Mis oli kõigi aegade MSI madalaim (ATL) hind? MSI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MSI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MSI kauplemismaht on -- USD . Kas MSI sel aastal kõrgemale ka suundub? MSI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSI hinna ennustust

