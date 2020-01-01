Monkex (MONKEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monkex (MONKEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monkex (MONKEX) teave Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com Ametlik veebisait: https://monkex.net Ostke MONKEX kohe!

Monkex (MONKEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monkex (MONKEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.65K $ 60.65K $ 60.65K Koguvaru: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Ringlev varu: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 60.65K $ 60.65K $ 60.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.141239 $ 0.141239 $ 0.141239 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00475736 $ 0.00475736 $ 0.00475736 Praegune hind: $ 0.01042882 $ 0.01042882 $ 0.01042882 Lisateave Monkex (MONKEX) hinna kohta

Monkex (MONKEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monkex (MONKEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEX tokeni tokenoomikat, avastage MONKEX tokeni reaalajas hinda!

MONKEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKEX võiks suunduda? Meie MONKEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKEX tokeni hinna ennustust kohe!

