Mis on Monkex (MONKEX)

Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Monkex (MONKEX) allikas Ametlik veebisait

Monkex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monkex (MONKEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monkex (MONKEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monkex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monkex hinna ennustust kohe!

MONKEX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Monkex (MONKEX) tokenoomika

Monkex (MONKEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONKEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monkex (MONKEX) kohta Kui palju on Monkex (MONKEX) tänapäeval väärt? Reaalajas MONKEX hind USD on 0.00997682 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONKEX/USD hind? $ 0.00997682 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONKEX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Monkex turukapitalisatsioon? MONKEX turukapitalisatsioon on $ 58.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONKEX ringlev varu? MONKEX ringlev varu on 5.82M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONKEX (ATH) hind? MONKEX saavutab ATH hinna summas 0.141239 USD . Mis oli kõigi aegade MONKEX madalaim (ATL) hind? MONKEX nägi ATL hinda summas 0.00475736 USD . Milline on MONKEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONKEX kauplemismaht on -- USD . Kas MONKEX sel aastal kõrgemale ka suundub? MONKEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONKEX hinna ennustust

Monkex (MONKEX) Olulised valdkonna uudised