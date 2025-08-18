Monkex hind (MONKEX)
Monkex (MONKEX) reaalajas hind on $0.00997682. Viimase 24 tunni jooksul MONKEX kaubeldud madalaim $ 0.0099758 ja kõrgeim $ 0.01057827 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONKEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.141239 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00475736.
Lüliajalise tootluse osas on MONKEX muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.28% 24 tunni vältel -14.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Monkex praegune turukapitalisatsioon on $ 58.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONKEX ringlev varu on 5.82M, mille koguvaru on 5816262.281539109. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 58.03K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Monkex ja USD hinnamuutus $ -0.000446910429752439.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monkex ja USD hinnamuutus $ -0.0012675749.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monkex ja USD hinnamuutus $ -0.0004938795.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monkex ja USD hinnamuutus $ -0.001882465854295321.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000446910429752439
|-4.28%
|30 päeva
|$ -0.0012675749
|-12.70%
|60 päeva
|$ -0.0004938795
|-4.95%
|90 päeva
|$ -0.001882465854295321
|-15.87%
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
Monkex (MONKEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONKEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
