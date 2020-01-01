Monkei (MONKEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monkei (MONKEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monkei (MONKEI) teave Monkei is a community-driven meme token on the ERC-20 network. It focuses on transparency, engagement, and long-term growth, leveraging the Ethereum blockchain to build a fun and accessible cryptocurrency. Monkei aims to deliver value through innovative marketing and a dynamic ecosystem. Ametlik veebisait: https://monkei.vip/ Ostke MONKEI kohe!

Monkei (MONKEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monkei (MONKEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 420.69T Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Monkei (MONKEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monkei (MONKEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONKEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONKEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONKEI tokeni tokenoomikat, avastage MONKEI tokeni reaalajas hinda!

MONKEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONKEI võiks suunduda? Meie MONKEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONKEI tokeni hinna ennustust kohe!

