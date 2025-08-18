Rohkem infot MONITOR

MONITOR Hinnainfo

MONITOR Ametlik veebisait

MONITOR Tokenoomika

MONITOR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Monitoring the Situation logo

Monitoring the Situation hind (MONITOR)

Loendis mitteolevad

1 MONITOR/USD reaalajas hind:

--
----
-6.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Monitoring the Situation (MONITOR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:21:27 (UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00228968
$ 0.00228968$ 0.00228968

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-6.70%

-37.80%

-37.80%

Monitoring the Situation (MONITOR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MONITOR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONITORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00228968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MONITOR muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -6.70% 24 tunni vältel -37.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monitoring the Situation (MONITOR) – turuteave

$ 27.82K
$ 27.82K$ 27.82K

--
----

$ 27.82K
$ 27.82K$ 27.82K

993.56M
993.56M 993.56M

993,555,042.607851
993,555,042.607851 993,555,042.607851

Monitoring the Situation praegune turukapitalisatsioon on $ 27.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONITOR ringlev varu on 993.56M, mille koguvaru on 993555042.607851. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.82K.

Monitoring the Situation (MONITOR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monitoring the Situation ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monitoring the Situation ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monitoring the Situation ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monitoring the Situation ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.70%
30 päeva$ 0-60.60%
60 päeva$ 0-98.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Monitoring the Situation (MONITOR)

I'm monitoring the situation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Monitoring the Situation (MONITOR) allikas

Ametlik veebisait

Monitoring the Situation hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monitoring the Situation (MONITOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monitoring the Situation (MONITOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monitoring the Situation nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monitoring the Situation hinna ennustust kohe!

MONITOR kohalike valuutade suhtes

Monitoring the Situation (MONITOR) tokenoomika

Monitoring the Situation (MONITOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONITOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monitoring the Situation (MONITOR) kohta

Kui palju on Monitoring the Situation (MONITOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONITOR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONITOR/USD hind?
Praegune hind MONITOR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monitoring the Situation turukapitalisatsioon?
MONITOR turukapitalisatsioon on $ 27.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONITOR ringlev varu?
MONITOR ringlev varu on 993.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONITOR (ATH) hind?
MONITOR saavutab ATH hinna summas 0.00228968 USD.
Mis oli kõigi aegade MONITOR madalaim (ATL) hind?
MONITOR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MONITOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONITOR kauplemismaht on -- USD.
Kas MONITOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONITOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONITOR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:21:27 (UTC+8)

Monitoring the Situation (MONITOR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.