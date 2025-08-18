Rohkem infot MSWAP

MoneySwap logo

MoneySwap hind (MSWAP)

Loendis mitteolevad

1 MSWAP/USD reaalajas hind:

--
----
-1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MoneySwap (MSWAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:06:44 (UTC+8)

MoneySwap (MSWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0171305
$ 0.0171305$ 0.0171305

$ 0
$ 0$ 0

+4.79%

-1.55%

+8.92%

+8.92%

MoneySwap (MSWAP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MSWAP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0171305 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MSWAP muutunud +4.79% viimase tunni jooksul, -1.55% 24 tunni vältel +8.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MoneySwap (MSWAP) – turuteave

$ 21.47K
$ 21.47K$ 21.47K

--
----

$ 23.89K
$ 23.89K$ 23.89K

1.35B
1.35B 1.35B

1,500,000,000.0
1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

MoneySwap praegune turukapitalisatsioon on $ 21.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSWAP ringlev varu on 1.35B, mille koguvaru on 1500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.89K.

MoneySwap (MSWAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MoneySwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MoneySwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MoneySwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MoneySwap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.55%
30 päeva$ 0+13.36%
60 päeva$ 0+27.72%
90 päeva$ 0--

Mis on MoneySwap (MSWAP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MoneySwap (MSWAP) allikas

Ametlik veebisait

MoneySwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on MoneySwap (MSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MoneySwap (MSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MoneySwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MoneySwap hinna ennustust kohe!

MSWAP kohalike valuutade suhtes

MoneySwap (MSWAP) tokenoomika

MoneySwap (MSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoneySwap (MSWAP) kohta

Kui palju on MoneySwap (MSWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSWAP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSWAP/USD hind?
Praegune hind MSWAP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MoneySwap turukapitalisatsioon?
MSWAP turukapitalisatsioon on $ 21.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSWAP ringlev varu?
MSWAP ringlev varu on 1.35B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSWAP (ATH) hind?
MSWAP saavutab ATH hinna summas 0.0171305 USD.
Mis oli kõigi aegade MSWAP madalaim (ATL) hind?
MSWAP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MSWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSWAP kauplemismaht on -- USD.
Kas MSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSWAP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.