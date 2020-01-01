Monetha (MTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monetha (MTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monetha (MTH) teave Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value. Ametlik veebisait: https://www.monetha.io/ Valge raamat: https://www.monetha.io/Monetha_WP.pdf Ostke MTH kohe!

Monetha (MTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monetha (MTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 243.28K $ 243.28K $ 243.28K Koguvaru: $ 402.40M $ 402.40M $ 402.40M Ringlev varu: $ 347.54M $ 347.54M $ 347.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 281.67K $ 281.67K $ 281.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.594912 $ 0.594912 $ 0.594912 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00082997 $ 0.00082997 $ 0.00082997 Lisateave Monetha (MTH) hinna kohta

Monetha (MTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monetha (MTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTH tokeni tokenoomikat, avastage MTH tokeni reaalajas hinda!

MTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTH võiks suunduda? Meie MTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTH tokeni hinna ennustust kohe!

