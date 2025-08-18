Rohkem infot MTH

Monetha logo

Monetha hind (MTH)

Loendis mitteolevad

1 MTH/USD reaalajas hind:

$0.00070035
$0.00070035$0.00070035
-16.60%1D
mexc
USD
Monetha (MTH) reaalajas hinnagraafik
Monetha (MTH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.594912
$ 0.594912$ 0.594912

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-16.67%

-19.81%

-19.81%

Monetha (MTH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MTH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.594912 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MTH muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -16.67% 24 tunni vältel -19.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monetha (MTH) – turuteave

$ 243.40K
$ 243.40K$ 243.40K

--
----

$ 281.82K
$ 281.82K$ 281.82K

347.54M
347.54M 347.54M

402,400,000.0
402,400,000.0 402,400,000.0

Monetha praegune turukapitalisatsioon on $ 243.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTH ringlev varu on 347.54M, mille koguvaru on 402400000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 281.82K.

Monetha (MTH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monetha ja USD hinnamuutus $ -0.00014015652823973.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monetha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monetha ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monetha ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00014015652823973-16.67%
30 päeva$ 0-1.42%
60 päeva$ 0-36.34%
90 päeva$ 0--

Mis on Monetha (MTH)

Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value.

Üksuse Monetha (MTH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Monetha hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monetha (MTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monetha (MTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monetha nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monetha hinna ennustust kohe!

MTH kohalike valuutade suhtes

Monetha (MTH) tokenoomika

Monetha (MTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monetha (MTH) kohta

Kui palju on Monetha (MTH) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTH/USD hind?
Praegune hind MTH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monetha turukapitalisatsioon?
MTH turukapitalisatsioon on $ 243.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTH ringlev varu?
MTH ringlev varu on 347.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTH (ATH) hind?
MTH saavutab ATH hinna summas 0.594912 USD.
Mis oli kõigi aegade MTH madalaim (ATL) hind?
MTH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MTH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTH kauplemismaht on -- USD.
Kas MTH sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.