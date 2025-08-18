Rohkem infot MONET

MONET logo

MONET hind (MONET)

Loendis mitteolevad

1 MONET/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
MONET (MONET) reaalajas hinnagraafik
MONET (MONET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00015559
$ 0.00015559$ 0.00015559

$ 0.00000394
$ 0.00000394$ 0.00000394

--

--

0.00%

0.00%

MONET (MONET) reaalajas hind on $0.00000636. Viimase 24 tunni jooksul MONET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00015559 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000394.

Lüliajalise tootluse osas on MONET muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MONET (MONET) – turuteave

$ 6.35K
$ 6.35K$ 6.35K

--
----

$ 6.35K
$ 6.35K$ 6.35K

998.88M
998.88M 998.88M

998,882,823.010283
998,882,823.010283 998,882,823.010283

MONET praegune turukapitalisatsioon on $ 6.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONET ringlev varu on 998.88M, mille koguvaru on 998882823.010283. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.35K.

MONET (MONET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MONET ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MONET ja USD hinnamuutus $ +0.0000010374.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MONET ja USD hinnamuutus $ +0.0000009110.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MONET ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000010374+16.31%
60 päeva$ +0.0000009110+14.33%
90 päeva$ 0--

Mis on MONET (MONET)

The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MONET (MONET) allikas

Ametlik veebisait

MONET hinna ennustus (USD)

Kui palju on MONET (MONET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MONET (MONET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MONET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MONET hinna ennustust kohe!

MONET kohalike valuutade suhtes

MONET (MONET) tokenoomika

MONET (MONET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MONET (MONET) kohta

Kui palju on MONET (MONET) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONET hind USD on 0.00000636 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONET/USD hind?
Praegune hind MONET/USD on $ 0.00000636. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MONET turukapitalisatsioon?
MONET turukapitalisatsioon on $ 6.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONET ringlev varu?
MONET ringlev varu on 998.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONET (ATH) hind?
MONET saavutab ATH hinna summas 0.00015559 USD.
Mis oli kõigi aegade MONET madalaim (ATL) hind?
MONET nägi ATL hinda summas 0.00000394 USD.
Milline on MONET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONET kauplemismaht on -- USD.
Kas MONET sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONET hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.