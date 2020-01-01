Monerium EUR emoney (EURE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monerium EUR emoney (EURE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monerium EUR emoney (EURE) teave Ametlik veebisait: https://monerium.com/tokens/

Monerium EUR emoney (EURE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monerium EUR emoney (EURE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.19M $ 26.19M $ 26.19M Koguvaru: $ 22.56M $ 22.56M $ 22.56M Ringlev varu: $ 22.56M $ 22.56M $ 22.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.19M $ 26.19M $ 26.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Kõigi aegade madalaim: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Praegune hind: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Lisateave Monerium EUR emoney (EURE) hinna kohta

Monerium EUR emoney (EURE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monerium EUR emoney (EURE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EURE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EURE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EURE tokeni tokenoomikat, avastage EURE tokeni reaalajas hinda!

EURE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EURE võiks suunduda? Meie EURE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

