Monerium EUR emoney logo

Monerium EUR emoney hind (EURE)

Loendis mitteolevad

1 EURE/USD reaalajas hind:

$1.15
$1.15$1.15
-1.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Monerium EUR emoney (EURE) reaalajas hinnagraafik
Monerium EUR emoney (EURE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h madal
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 h kõrge

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

-1.50%

-1.50%

-1.65%

-1.65%

Monerium EUR emoney (EURE) reaalajas hind on $1.15. Viimase 24 tunni jooksul EURE kaubeldud madalaim $ 1.15 ja kõrgeim $ 1.18 näitab aktiivset turu volatiivsust. EUREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.037.

Lüliajalise tootluse osas on EURE muutunud -1.50% viimase tunni jooksul, -1.50% 24 tunni vältel -1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monerium EUR emoney (EURE) – turuteave

$ 26.56M
$ 26.56M$ 26.56M

--
----

$ 26.56M
$ 26.56M$ 26.56M

23.00M
23.00M 23.00M

23,000,011.99139696
23,000,011.99139696 23,000,011.99139696

Monerium EUR emoney praegune turukapitalisatsioon on $ 26.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. EURE ringlev varu on 23.00M, mille koguvaru on 23000011.99139696. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.56M.

Monerium EUR emoney (EURE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monerium EUR emoney ja USD hinnamuutus $ -0.017697553505974.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monerium EUR emoney ja USD hinnamuutus $ -0.0056274100.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monerium EUR emoney ja USD hinnamuutus $ +0.0069734850.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monerium EUR emoney ja USD hinnamuutus $ +0.022427961183708.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.017697553505974-1.50%
30 päeva$ -0.0056274100-0.48%
60 päeva$ +0.0069734850+0.61%
90 päeva$ +0.022427961183708+1.99%

Mis on Monerium EUR emoney (EURE)

Üksuse Monerium EUR emoney (EURE) allikas

Ametlik veebisait

Monerium EUR emoney hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monerium EUR emoney (EURE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monerium EUR emoney (EURE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monerium EUR emoney nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monerium EUR emoney hinna ennustust kohe!

EURE kohalike valuutade suhtes

Monerium EUR emoney (EURE) tokenoomika

Monerium EUR emoney (EURE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EURE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monerium EUR emoney (EURE) kohta

Kui palju on Monerium EUR emoney (EURE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EURE hind USD on 1.15 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EURE/USD hind?
Praegune hind EURE/USD on $ 1.15. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monerium EUR emoney turukapitalisatsioon?
EURE turukapitalisatsioon on $ 26.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EURE ringlev varu?
EURE ringlev varu on 23.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EURE (ATH) hind?
EURE saavutab ATH hinna summas 1.21 USD.
Mis oli kõigi aegade EURE madalaim (ATL) hind?
EURE nägi ATL hinda summas 1.037 USD.
Milline on EURE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EURE kauplemismaht on -- USD.
Kas EURE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EURE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EURE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.