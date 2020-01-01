mondo (MONDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi mondo (MONDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

mondo (MONDO) teave $mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way. Ametlik veebisait: https://mondocoin.xyz Ostke MONDO kohe!

mondo (MONDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage mondo (MONDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.49K $ 17.49K $ 17.49K Koguvaru: $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Ringlev varu: $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.49K $ 17.49K $ 17.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00085927 $ 0.00085927 $ 0.00085927 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001236 $ 0.00001236 $ 0.00001236 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave mondo (MONDO) hinna kohta

mondo (MONDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud mondo (MONDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONDO tokeni tokenoomikat, avastage MONDO tokeni reaalajas hinda!

MONDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONDO võiks suunduda? Meie MONDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONDO tokeni hinna ennustust kohe!

