mondo logo

mondo hind (MONDO)

Loendis mitteolevad

1 MONDO/USD reaalajas hind:

--
----
-4.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
mondo (MONDO) reaalajas hinnagraafik
mondo (MONDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.35%

+2.43%

+2.43%

mondo (MONDO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MONDO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MONDO muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.35% 24 tunni vältel +2.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

mondo (MONDO) – turuteave

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

--
----

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

990.46M
990.46M 990.46M

990,458,216.453744
990,458,216.453744 990,458,216.453744

mondo praegune turukapitalisatsioon on $ 17.38K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONDO ringlev varu on 990.46M, mille koguvaru on 990458216.453744. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.38K.

mondo (MONDO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse mondo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse mondo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse mondo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse mondo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.35%
30 päeva$ 0-3.68%
60 päeva$ 0+2.34%
90 päeva$ 0--

Mis on mondo (MONDO)

$mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse mondo (MONDO) allikas

Ametlik veebisait

mondo hinna ennustus (USD)

Kui palju on mondo (MONDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie mondo (MONDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida mondo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake mondo hinna ennustust kohe!

MONDO kohalike valuutade suhtes

mondo (MONDO) tokenoomika

mondo (MONDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse mondo (MONDO) kohta

Kui palju on mondo (MONDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONDO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONDO/USD hind?
Praegune hind MONDO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on mondo turukapitalisatsioon?
MONDO turukapitalisatsioon on $ 17.38K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONDO ringlev varu?
MONDO ringlev varu on 990.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONDO (ATH) hind?
MONDO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MONDO madalaim (ATL) hind?
MONDO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MONDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONDO kauplemismaht on -- USD.
Kas MONDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONDO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.