Monavale logo

Monavale hind (MONA)

Loendis mitteolevad

1 MONA/USD reaalajas hind:

$94.76
$94.76$94.76
-3.10%1D
mexc
USD
Monavale (MONA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:10:59 (UTC+8)

Monavale (MONA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 94.07
$ 94.07$ 94.07
24 h madal
$ 100.42
$ 100.42$ 100.42
24 h kõrge

$ 94.07
$ 94.07$ 94.07

$ 100.42
$ 100.42$ 100.42

$ 2,843.59
$ 2,843.59$ 2,843.59

$ 19.74
$ 19.74$ 19.74

+0.31%

-3.16%

+19.89%

+19.89%

Monavale (MONA) reaalajas hind on $94.76. Viimase 24 tunni jooksul MONA kaubeldud madalaim $ 94.07 ja kõrgeim $ 100.42 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2,843.59 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 19.74.

Lüliajalise tootluse osas on MONA muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -3.16% 24 tunni vältel +19.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monavale (MONA) – turuteave

$ 989.65K
$ 989.65K$ 989.65K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

10.46K
10.46K 10.46K

11,300.0
11,300.0 11,300.0

Monavale praegune turukapitalisatsioon on $ 989.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONA ringlev varu on 10.46K, mille koguvaru on 11300.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.07M.

Monavale (MONA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monavale ja USD hinnamuutus $ -3.10120546085725.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monavale ja USD hinnamuutus $ +62.7610641600.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monavale ja USD hinnamuutus $ +208.9072895360.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monavale ja USD hinnamuutus $ +62.62573434461487.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -3.10120546085725-3.16%
30 päeva$ +62.7610641600+66.23%
60 päeva$ +208.9072895360+220.46%
90 päeva$ +62.62573434461487+194.89%

Mis on Monavale (MONA)

MONA is the native ERC-20 token for the DIGITALAX platform. It is the platform's utility token and also serves as part of the platform's governance.

Üksuse Monavale (MONA) allikas

Ametlik veebisait

Monavale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monavale (MONA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monavale (MONA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monavale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monavale hinna ennustust kohe!

MONA kohalike valuutade suhtes

Monavale (MONA) tokenoomika

Monavale (MONA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monavale (MONA) kohta

Kui palju on Monavale (MONA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONA hind USD on 94.76 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONA/USD hind?
Praegune hind MONA/USD on $ 94.76. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monavale turukapitalisatsioon?
MONA turukapitalisatsioon on $ 989.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONA ringlev varu?
MONA ringlev varu on 10.46K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONA (ATH) hind?
MONA saavutab ATH hinna summas 2,843.59 USD.
Mis oli kõigi aegade MONA madalaim (ATL) hind?
MONA nägi ATL hinda summas 19.74 USD.
Milline on MONA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONA kauplemismaht on -- USD.
Kas MONA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONA hinna ennustust.
Monavale (MONA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.