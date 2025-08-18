Mis on Monavale (MONA)

MONA is the native ERC-20 token for the DIGITALAX platform. It is the platform's utility token and also serves as part of the platform's governance.

Monavale hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monavale (MONA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monavale (MONA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monavale nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Monavale (MONA) tokenoomika

Monavale (MONA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monavale (MONA) kohta Kui palju on Monavale (MONA) tänapäeval väärt? Reaalajas MONA hind USD on 94.76 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONA/USD hind? $ 94.76 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Monavale turukapitalisatsioon? MONA turukapitalisatsioon on $ 989.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONA ringlev varu? MONA ringlev varu on 10.46K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONA (ATH) hind? MONA saavutab ATH hinna summas 2,843.59 USD . Mis oli kõigi aegade MONA madalaim (ATL) hind? MONA nägi ATL hinda summas 19.74 USD . Milline on MONA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONA kauplemismaht on -- USD . Kas MONA sel aastal kõrgemale ka suundub? MONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONA hinna ennustust

