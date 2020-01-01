Monai (MONAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Monai (MONAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Monai (MONAI) teave An AI Project building a decentralized LLM Ametlik veebisait: https://monai.dev/ Valge raamat: https://monai.dev/lp.pdf Ostke MONAI kohe!

Monai (MONAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Monai (MONAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 672.57K $ 672.57K $ 672.57K Koguvaru: $ 92.80M $ 92.80M $ 92.80M Ringlev varu: $ 27.54M $ 27.54M $ 27.54M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00995933 $ 0.00995933 $ 0.00995933 Praegune hind: $ 0.02463472 $ 0.02463472 $ 0.02463472 Lisateave Monai (MONAI) hinna kohta

Monai (MONAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Monai (MONAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MONAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MONAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MONAI tokeni tokenoomikat, avastage MONAI tokeni reaalajas hinda!

MONAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MONAI võiks suunduda? Meie MONAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MONAI tokeni hinna ennustust kohe!

