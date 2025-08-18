Rohkem infot MONAI

Monai hind (MONAI)

1 MONAI/USD reaalajas hind:

$0.02676822
$0.02676822
-5.40%1D
Monai (MONAI) reaalajas hinnagraafik
Monai (MONAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02675006
$ 0.02675006
24 h madal
$ 0.02885027
$ 0.02885027
24 h kõrge

$ 0.02675006
$ 0.02675006

$ 0.02885027
$ 0.02885027

$ 1.25
$ 1.25

$ 0.00995933
$ 0.00995933

-1.36%

-5.31%

-6.58%

-6.58%

Monai (MONAI) reaalajas hind on $0.02681838. Viimase 24 tunni jooksul MONAI kaubeldud madalaim $ 0.02675006 ja kõrgeim $ 0.02885027 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00995933.

Lüliajalise tootluse osas on MONAI muutunud -1.36% viimase tunni jooksul, -5.31% 24 tunni vältel -6.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Monai (MONAI) – turuteave

$ 736.81K
$ 736.81K

--
--

$ 2.48M
$ 2.48M

27.54M
27.54M

92,800,000.0
92,800,000.0

Monai praegune turukapitalisatsioon on $ 736.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONAI ringlev varu on 27.54M, mille koguvaru on 92800000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.48M.

Monai (MONAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Monai ja USD hinnamuutus $ -0.00150689368651758.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Monai ja USD hinnamuutus $ +0.0011728267.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Monai ja USD hinnamuutus $ +0.0125748809.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Monai ja USD hinnamuutus $ +0.008083615184290232.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00150689368651758-5.31%
30 päeva$ +0.0011728267+4.37%
60 päeva$ +0.0125748809+46.89%
90 päeva$ +0.008083615184290232+43.15%

Mis on Monai (MONAI)

An AI Project building a decentralized LLM

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Monai (MONAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Monai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Monai (MONAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Monai (MONAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Monai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Monai hinna ennustust kohe!

MONAI kohalike valuutade suhtes

Monai (MONAI) tokenoomika

Monai (MONAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MONAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Monai (MONAI) kohta

Kui palju on Monai (MONAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONAI hind USD on 0.02681838 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONAI/USD hind?
Praegune hind MONAI/USD on $ 0.02681838. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Monai turukapitalisatsioon?
MONAI turukapitalisatsioon on $ 736.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONAI ringlev varu?
MONAI ringlev varu on 27.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONAI (ATH) hind?
MONAI saavutab ATH hinna summas 1.25 USD.
Mis oli kõigi aegade MONAI madalaim (ATL) hind?
MONAI nägi ATL hinda summas 0.00995933 USD.
Milline on MONAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONAI kauplemismaht on -- USD.
Kas MONAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONAI hinna ennustust.
Monai (MONAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

