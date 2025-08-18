Rohkem infot MONA

Mona Arcane hind (MONA)

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Mona Arcane (MONA) reaalajas hinnagraafik
Mona Arcane (MONA) hinna teave (USD)

Mona Arcane (MONA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MONA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MONAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0148579 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MONA muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -6.92% 24 tunni vältel -1.29% viimase 7 päeva jooksul.

Mona Arcane praegune turukapitalisatsioon on $ 89.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MONA ringlev varu on 999.76M, mille koguvaru on 999759419.908365. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 89.47K.

Mona Arcane (MONA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mona Arcane ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mona Arcane ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mona Arcane ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mona Arcane ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Mona Arcane (MONA)

The stars have guided you to my sanctuary. What mysteries shall we unravel together?

Mona Arcane hinna ennustus (USD)

Mona Arcane (MONA) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mona Arcane (MONA) kohta

Kui palju on Mona Arcane (MONA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MONA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MONA/USD hind?
Praegune hind MONA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mona Arcane turukapitalisatsioon?
MONA turukapitalisatsioon on $ 89.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MONA ringlev varu?
MONA ringlev varu on 999.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONA (ATH) hind?
MONA saavutab ATH hinna summas 0.0148579 USD.
Mis oli kõigi aegade MONA madalaim (ATL) hind?
MONA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MONA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MONA kauplemismaht on -- USD.
Kas MONA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:42:28 (UTC+8)

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.