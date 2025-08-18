Mis on Mona (MONA)

Monā cat (´∀`) (モナー, Monā) Made in JAPAN 2000 SVG Data converted By MOTOI Kenkichi 2010. (CTO) Also known as Happy cat (´∀`) Mona is a cat meme depicted in ASCII art style, tokenized on the Solana blockchain. In the year 2000, Mona and Giko were not only best friends but also the first cat memes. To be honest, MONA run was inspired by GIKO run. However, more than that, after our community formed, we started looking for more information about Mona cat and discovered that this cat was the first meme to spread a positive message within the community—this is meme utility. Additionally, MONA was most popular on the 2chan forum. People created a lot of Mona memes, and there are tons of Mona stuffed toys. There's one more interesting fact: Monacoin was the first cryptocurrency in Japan and reached an all-time high of $860M. With this information, we expect to bring back the enthusiasm of all the Mona holders from those days. Conclusion: Mona is the happy cat, and she wants everyone to be happy. She will create her own narrative, spreading the message, "Hold Mona, hold your happiness.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mona (MONA) kohta Kui palju on Mona (MONA) tänapäeval väärt? Reaalajas MONA hind USD on 0.00734338 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MONA/USD hind? $ 0.00734338 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MONA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mona turukapitalisatsioon? MONA turukapitalisatsioon on $ 62.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MONA ringlev varu? MONA ringlev varu on 8.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MONA (ATH) hind? MONA saavutab ATH hinna summas 0.363646 USD . Mis oli kõigi aegade MONA madalaim (ATL) hind? MONA nägi ATL hinda summas 0.00321311 USD . Milline on MONA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MONA kauplemismaht on -- USD . Kas MONA sel aastal kõrgemale ka suundub? MONA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MONA hinna ennustust

