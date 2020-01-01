MollarsToken (MOLLARS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MollarsToken (MOLLARS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MollarsToken (MOLLARS) teave The Mollars token is a hybrid cryptocurrency on Ethereum. It is a store-of-value token with a DEX utility to propel its acceptance. Ametlik veebisait: https://mollars.com Valge raamat: https://mollars.com/whitepaper Ostke MOLLARS kohe!

MollarsToken (MOLLARS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MollarsToken (MOLLARS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.26K $ 160.26K $ 160.26K Koguvaru: $ 8.26M $ 8.26M $ 8.26M Ringlev varu: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 190.18K $ 190.18K $ 190.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.542738 $ 0.542738 $ 0.542738 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01237358 $ 0.01237358 $ 0.01237358 Praegune hind: $ 0.02301584 $ 0.02301584 $ 0.02301584 Lisateave MollarsToken (MOLLARS) hinna kohta

MollarsToken (MOLLARS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MollarsToken (MOLLARS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOLLARS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOLLARS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOLLARS tokeni tokenoomikat, avastage MOLLARS tokeni reaalajas hinda!

MOLLARS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOLLARS võiks suunduda? Meie MOLLARS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOLLARS tokeni hinna ennustust kohe!

