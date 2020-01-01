Module (MODULE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Module (MODULE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Module (MODULE) teave MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together. Ametlik veebisait: https://module.tech/ Ostke MODULE kohe!

Module (MODULE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Module (MODULE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.65K $ 22.65K $ 22.65K Koguvaru: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ringlev varu: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.65K $ 22.65K $ 22.65K Kõigi aegade kõrgeim: $ 223.25 $ 223.25 $ 223.25 Kõigi aegade madalaim: $ 2.19 $ 2.19 $ 2.19 Praegune hind: $ 2.27 $ 2.27 $ 2.27 Lisateave Module (MODULE) hinna kohta

Module (MODULE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Module (MODULE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MODULE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MODULE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MODULE tokeni tokenoomikat, avastage MODULE tokeni reaalajas hinda!

MODULE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MODULE võiks suunduda? Meie MODULE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MODULE tokeni hinna ennustust kohe!

