Module logo

Module hind (MODULE)

Loendis mitteolevad

1 MODULE/USD reaalajas hind:

$2.27
$2.27$2.27
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Module (MODULE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:42:19 (UTC+8)

Module (MODULE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 223.25
$ 223.25$ 223.25

$ 2.19
$ 2.19$ 2.19

--

--

0.00%

0.00%

Module (MODULE) reaalajas hind on $2.27. Viimase 24 tunni jooksul MODULE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MODULEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 223.25 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.19.

Lüliajalise tootluse osas on MODULE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Module (MODULE) – turuteave

$ 22.65K
$ 22.65K$ 22.65K

--
----

$ 22.65K
$ 22.65K$ 22.65K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Module praegune turukapitalisatsioon on $ 22.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MODULE ringlev varu on 10.00K, mille koguvaru on 10000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.65K.

Module (MODULE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Module ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Module ja USD hinnamuutus $ -1.7856977700.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Module ja USD hinnamuutus $ -1.6661504900.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Module ja USD hinnamuutus $ -6.557491140325858.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -1.7856977700-78.66%
60 päeva$ -1.6661504900-73.39%
90 päeva$ -6.557491140325858-74.28%

Mis on Module (MODULE)

MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Module (MODULE) allikas

Ametlik veebisait

Module hinna ennustus (USD)

Kui palju on Module (MODULE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Module (MODULE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Module nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Module hinna ennustust kohe!

MODULE kohalike valuutade suhtes

Module (MODULE) tokenoomika

Module (MODULE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MODULE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Module (MODULE) kohta

Kui palju on Module (MODULE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MODULE hind USD on 2.27 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MODULE/USD hind?
Praegune hind MODULE/USD on $ 2.27. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Module turukapitalisatsioon?
MODULE turukapitalisatsioon on $ 22.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MODULE ringlev varu?
MODULE ringlev varu on 10.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MODULE (ATH) hind?
MODULE saavutab ATH hinna summas 223.25 USD.
Mis oli kõigi aegade MODULE madalaim (ATL) hind?
MODULE nägi ATL hinda summas 2.19 USD.
Milline on MODULE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MODULE kauplemismaht on -- USD.
Kas MODULE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MODULE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MODULE hinna ennustust.
Module (MODULE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

