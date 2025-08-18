Mis on Module (MODULE)

MODULE introduces a new experimental framework for tokenized intelligence and intelligent liquidity: Composable Multi-Agent System Tokens, powered by a novel token standard and execution primitive called ERC-AI. Each MODULE token represents a fully autonomous, programmable AI agent that is composable with other agents to form powerful onchain swarms. By combining the fungibility of ERC-20 and the identity of ERC-721with the logic of ERC-6551, ERC-AI enables a modular swarm of intelligent agents that an reason, act, and evolve together.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Module (MODULE) allikas Ametlik veebisait

Module hinna ennustus (USD)

Kui palju on Module (MODULE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Module (MODULE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Module nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Module hinna ennustust kohe!

MODULE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Module (MODULE) tokenoomika

Module (MODULE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MODULE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Module (MODULE) kohta Kui palju on Module (MODULE) tänapäeval väärt? Reaalajas MODULE hind USD on 2.27 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MODULE/USD hind? $ 2.27 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MODULE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Module turukapitalisatsioon? MODULE turukapitalisatsioon on $ 22.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MODULE ringlev varu? MODULE ringlev varu on 10.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MODULE (ATH) hind? MODULE saavutab ATH hinna summas 223.25 USD . Mis oli kõigi aegade MODULE madalaim (ATL) hind? MODULE nägi ATL hinda summas 2.19 USD . Milline on MODULE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MODULE kauplemismaht on -- USD . Kas MODULE sel aastal kõrgemale ka suundub? MODULE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MODULE hinna ennustust

Module (MODULE) Olulised valdkonna uudised