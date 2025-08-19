Rohkem infot MODEX

Modex hind (MODEX)

Loendis mitteolevad

1 MODEX/USD reaalajas hind:

$0.00931878
$0.00931878$0.00931878
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Modex (MODEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:51:38 (UTC+8)

Modex (MODEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.87%

+5.87%

Modex (MODEX) reaalajas hind on $0.00931878. Viimase 24 tunni jooksul MODEX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MODEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.71 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MODEX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Modex (MODEX) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.82
$ 55.82$ 55.82

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

0.00
0.00 0.00

266,399,993.0
266,399,993.0 266,399,993.0

Modex praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.82 24 tunnise kauplemismahuga. MODEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 266399993.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.48M.

Modex (MODEX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Modex ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Modex ja USD hinnamuutus $ -0.0040550093.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Modex ja USD hinnamuutus $ -0.0021258336.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Modex ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0040550093-43.51%
60 päeva$ -0.0021258336-22.81%
90 päeva$ 0--

Mis on Modex (MODEX)

Transform the way data is stored, secured, and shared inside your business. Modex offers a reliable and scalable enterprise blockchain solution to unlock new capabilities in legacy databases. The project leverages its technology to help organizations of all sizes harness the power of blockchain technology to gain a competitive edge on the market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Modex (MODEX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Modex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Modex (MODEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Modex (MODEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Modex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Modex hinna ennustust kohe!

MODEX kohalike valuutade suhtes

Modex (MODEX) tokenoomika

Modex (MODEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MODEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Modex (MODEX) kohta

Kui palju on Modex (MODEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MODEX hind USD on 0.00931878 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MODEX/USD hind?
Praegune hind MODEX/USD on $ 0.00931878. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Modex turukapitalisatsioon?
MODEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MODEX ringlev varu?
MODEX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MODEX (ATH) hind?
MODEX saavutab ATH hinna summas 2.71 USD.
Mis oli kõigi aegade MODEX madalaim (ATL) hind?
MODEX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MODEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MODEX kauplemismaht on $ 55.82 USD.
Kas MODEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MODEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MODEX hinna ennustust.
Modex (MODEX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.