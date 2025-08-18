Rohkem infot MOD

Modefi logo

Modefi hind (MOD)

Loendis mitteolevad

1 MOD/USD reaalajas hind:

$0.057003
$0.057003$0.057003
-0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Modefi (MOD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:54:19 (UTC+8)

Modefi (MOD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.056822
$ 0.056822$ 0.056822
24 h madal
$ 0.057531
$ 0.057531$ 0.057531
24 h kõrge

$ 0.056822
$ 0.056822$ 0.056822

$ 0.057531
$ 0.057531$ 0.057531

$ 6.09
$ 6.09$ 6.09

$ 0.00156029
$ 0.00156029$ 0.00156029

--

-0.67%

+2,929.07%

+2,929.07%

Modefi (MOD) reaalajas hind on $0.057003. Viimase 24 tunni jooksul MOD kaubeldud madalaim $ 0.056822 ja kõrgeim $ 0.057531 näitab aktiivset turu volatiivsust. MODkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.09 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00156029.

Lüliajalise tootluse osas on MOD muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.67% 24 tunni vältel +2,929.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Modefi (MOD) – turuteave

$ 916.43K
$ 916.43K$ 916.43K

--
----

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

16.08M
16.08M 16.08M

22,000,000.0
22,000,000.0 22,000,000.0

Modefi praegune turukapitalisatsioon on $ 916.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOD ringlev varu on 16.08M, mille koguvaru on 22000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25M.

Modefi (MOD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Modefi ja USD hinnamuutus $ -0.00038726841376578.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Modefi ja USD hinnamuutus $ +0.9355678995.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Modefi ja USD hinnamuutus $ +0.9196179014.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Modefi ja USD hinnamuutus $ +0.052049834245706223.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00038726841376578-0.67%
30 päeva$ +0.9355678995+1,641.26%
60 päeva$ +0.9196179014+1,613.28%
90 päeva$ +0.052049834245706223+1,050.84%

Mis on Modefi (MOD)

Modefi provides a truly decentralized, secure and precise Oracle Solutions Platform.

Üksuse Modefi (MOD) allikas

Ametlik veebisait

Modefi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Modefi (MOD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Modefi (MOD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Modefi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Modefi hinna ennustust kohe!

Modefi (MOD) tokenoomika

Modefi (MOD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Modefi (MOD) kohta

Kui palju on Modefi (MOD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOD hind USD on 0.057003 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOD/USD hind?
Praegune hind MOD/USD on $ 0.057003. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Modefi turukapitalisatsioon?
MOD turukapitalisatsioon on $ 916.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOD ringlev varu?
MOD ringlev varu on 16.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOD (ATH) hind?
MOD saavutab ATH hinna summas 6.09 USD.
Mis oli kõigi aegade MOD madalaim (ATL) hind?
MOD nägi ATL hinda summas 0.00156029 USD.
Milline on MOD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOD kauplemismaht on -- USD.
Kas MOD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOD hinna ennustust.
Modefi (MOD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.