Mis on Mochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

Üksuse Mochi Market (MOMA) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mochi Market (MOMA) kohta Kui palju on Mochi Market (MOMA) tänapäeval väärt? Reaalajas MOMA hind USD on 0.00197105 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOMA/USD hind? $ 0.00197105 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOMA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mochi Market turukapitalisatsioon? MOMA turukapitalisatsioon on $ 73.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOMA ringlev varu? MOMA ringlev varu on 37.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOMA (ATH) hind? MOMA saavutab ATH hinna summas 1.003 USD . Mis oli kõigi aegade MOMA madalaim (ATL) hind? MOMA nägi ATL hinda summas 0.00108717 USD . Milline on MOMA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOMA kauplemismaht on -- USD . Kas MOMA sel aastal kõrgemale ka suundub? MOMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOMA hinna ennustust

Mochi Market (MOMA) Olulised valdkonna uudised