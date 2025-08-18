Rohkem infot MOMA

Mochi Market logo

Mochi Market hind (MOMA)

Loendis mitteolevad

1 MOMA/USD reaalajas hind:

$0.00197105
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mochi Market (MOMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:54:15 (UTC+8)

Mochi Market (MOMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00196131
24 h madal
$ 0.00201834
24 h kõrge

$ 0.00196131
$ 0.00201834
$ 1.003
$ 0.00108717
--

-1.75%

-25.71%

-25.71%

Mochi Market (MOMA) reaalajas hind on $0.00197105. Viimase 24 tunni jooksul MOMA kaubeldud madalaim $ 0.00196131 ja kõrgeim $ 0.00201834 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.003 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00108717.

Lüliajalise tootluse osas on MOMA muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.75% 24 tunni vältel -25.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mochi Market (MOMA) – turuteave

$ 73.03K
--
$ 197.11K
37.05M
100,000,000.0
Mochi Market praegune turukapitalisatsioon on $ 73.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOMA ringlev varu on 37.05M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 197.11K.

Mochi Market (MOMA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mochi Market ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mochi Market ja USD hinnamuutus $ +0.0002282432.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mochi Market ja USD hinnamuutus $ +0.0004730790.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mochi Market ja USD hinnamuutus $ +0.0004136742110606175.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.75%
30 päeva$ +0.0002282432+11.58%
60 päeva$ +0.0004730790+24.00%
90 päeva$ +0.0004136742110606175+26.56%

Mis on Mochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

Üksuse Mochi Market (MOMA) allikas

Ametlik veebisait

Mochi Market hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mochi Market (MOMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mochi Market (MOMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mochi Market nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mochi Market hinna ennustust kohe!

MOMA kohalike valuutade suhtes

Mochi Market (MOMA) tokenoomika

Mochi Market (MOMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mochi Market (MOMA) kohta

Kui palju on Mochi Market (MOMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOMA hind USD on 0.00197105 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOMA/USD hind?
Praegune hind MOMA/USD on $ 0.00197105. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mochi Market turukapitalisatsioon?
MOMA turukapitalisatsioon on $ 73.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOMA ringlev varu?
MOMA ringlev varu on 37.05M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOMA (ATH) hind?
MOMA saavutab ATH hinna summas 1.003 USD.
Mis oli kõigi aegade MOMA madalaim (ATL) hind?
MOMA nägi ATL hinda summas 0.00108717 USD.
Milline on MOMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOMA kauplemismaht on -- USD.
Kas MOMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:54:15 (UTC+8)

Mochi Market (MOMA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.